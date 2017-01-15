Дания увеличит военные расходы из-за угрозы со стороны России

15.01.2017, 13:25

Дания намерена увеличить военные расходы из-за угрозы со стороны России, в том числе из-за размещения ракетных систем в Калининградской области РФ. Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Фредериксен.

Датский министр отметил, что несмотря на давление со стороны союзников по НАТО и требования со стороны избранного президента США Дональда Трампа, его страна пока не может повысить военные расходы до 2% от ВВП. "Мы находимся под большим давлением со стороны нынешней администрации Обамы и, как мы понимаем, избранный президент Трамп хочет достичь цели в 2%. Я бы сказал, что это не реалистично", - отметил Фредериксен.

Дания потратила около 1,2 процента от ВВП на оборону в 2016 году.

В октябре 2016 года Россия развернула в Калининградской области квазибаллистические ракеты Искандер-М с дальностью стрельбы до 500 километров и ракетную систему ПВО С-400. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.