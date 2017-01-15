Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить заявления Билецкого

15.01.2017, 14:43

Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить факты, изложенные в СМИ народным депутатом Андреем Билецким.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, 14 января Билецким через средства массовой информации было изложено заявление, которое дискредитирует и пятнает деятельность НГУ.

В частности, по его мнению, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция.

Пресс-служба обнародовала письма от командующего Нацгвардии Юрия Аллерова к председателю СБУ Василию Грицаку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу с просьбой проверить указанные факты.

"Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - отметили в НГУ.

Пресс-служба также сообщила, что с начала 2017 года в Главное управление Нацгвардии не поступало никаких документов от Билецкого по поводу информации, указанной в данном публичном заявлении.

В субботу, 14 января, экс-комбат батальона "АЗОВ", нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о покрытии руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии. Об этом сообщает "Украинская правда".