Почти 2,7 тысячи звонков поступило на горячую линию психологической поддержки бойцов АТО при ДнепрОГА

16.01.2017, 11:40

Квалифицированно, эффективно, конфиденциально. Уже полтора года при ДнепрОГА работает горячая линия психологической поддержки для бойцов АТО. За "скорой помощью" обращаются не только сами ребята, но и их родные. В целом психологи приняли почти 2,7 тысячи звонков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Не всегда ребята могут самостоятельно справиться с болью от душевных ран, которые оставила война. Говорить об этих проблемах настоящие мужчины часто стесняются или думают, что их просто не поймут. Уместные слова всегда есть в арсенале квалифицированных психологов, которые работают на горячей линии психологической поддержки при ДнепрОГА. За 1,5 года работы к ним обратились почти 2,7 тысячи человек", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На горячей линии работают три квалифицированных психолога. Они выслушивают, советуют, поддерживают, помогают справиться со стрессом и уменьшить психологическое напряжение. На разговор тратят от 10 минут до 1,5 часов. Рассказывают: звонки поступают со всей Украины и даже с передовой.

"Бойцам сложно принять факт, что после войны их ценности и взгляды на жизнь изменились. Поэтому чаще нам звонят даже не сами ребята, а их родные. Говорят, что их сын или муж стал замкнутым, плохо спит. Мы объясняем, как вести себя в такой ситуации и вернуть понимание в семье. Часто люди думают: "пройдет само" и обращаются к специалистам слишком поздно. Зря! Чтобы преодолеть очень тяжелый стресс, каждому просто необходима помощь психолога", - рассказала психолог горячей линии Ольга Коринчук-Штыковая.

После разговора бойцам и их родным рекомендуют, где в дальнейшем получать психологическую помощь. С вопросами социальной защиты или медобслуживания перенаправляют в Центр помощи участникам АТО или в профильные департаменты ДнепрОГА.

Звонки на горячую линию бесплатные. Горячая линия психологической поддержки для участников АТО и их семей работает ежедневно по телефону 0-800-505-085. Конфиденциальность - гарантирована.

Инф. Днепропетровской ОГА.