Мотузяник: В зоне АТО за прошедшую неделю 7 боевиков ликвидировано, 14 - ранены

16.01.2017, 13:33

На Луганском направлении горячее всего вчера было в Троицком. В светлое время суток противник неоднократно открывал огонь из гранатометов и 120-мм минометов. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Новолександровке. В Станице Луганской и Золотом враг применял легкое вооружение.

Как рассказал сегодня, 16 января, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 9 вражеских обстрелов, в том числе 3 - минометных. По нашим позициям выпущено более 20 мин.

На Донецком направлении боевая активность врага наблюдается по всей линии соприкосновения, кроме Донецкого аэропорта. В Новгородском состоялся ряд мощных минометных обстрелов наших позиций по разным направлениям. В общем боевики выпустили по нашим позициям в Новгородском 54 мины. Также неспокойно было в Авдеевке: противник в течение 6 часов вел минометный и артиллерийский огонь со стороны Ясиноватой. Также враг применял минометы в Новолуганском.

Традиционно, обычно оккупанты активизируются после захода солнца.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в частности - 6 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении количество вражеских обстрелов больше, чем на других двух, вместе взятых. Боевики нарушают режим тишины по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные "горячие точки", как и раньше, - Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.

За вчерашние сутки на Мариупольском направлении произошло 37 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю: 7 оккупантов ликвидировано, 14 - ранены.

По информации ГУР МОУ, 2 дня назад между боевиками из так называемого "9-го полка" противника и подразделением специального назначения ВС РФ произошли столкновения. Конфликт завершился победой россиян - травмированы 20 боевиков, в том числе 2 - тяжело. Вышеупомянутый спецназ прибыл на Мариупольское направление именно для повышения дисциплины в рядах так называемого "9-го полка".

Вчера дезертировали 2 боевиков из состава так называемой "7-й бригады", которые находились на передовой. Их разыскивают местные "чекисты".

Напомним, что именно так называемая "седьмая бригада" противника понесла колоссальные потери в результате собственной же провокации на Светлодарской дуге в декабре.

СБУ ликвидировали в Красногоровке агентурную сеть противника. Трое злоумышленников собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения АТО. Установлено, что куратором агентурной сети является россиянин Ярослав Эфендиев по прозвищу "Эфенди" - помощник начальника разведки так называемой "5-й бригады" российско-оккупационных войск.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.