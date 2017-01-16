В Сумах милиция разоблачила схему растраты бюджетных средств на сумму почти 1 миллион гривен

16.01.2017, 16:56

Чиновники областного коммунального учреждения здравоохранения при закупке медицинского оборудования "нагрели руки" на бюджетных средствах. Основные правонарушения были выявлены сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области под процессуальным руководством Сумской городской прокуратуры.

Сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции постоянно осуществляются проверки фактов нарушений законодательства при освоении бюджетных средств, выделенных по государственным программам и инвестициям.

Так, в октябре 2016 были проведены открытые торги по закупке рентгенологического оборудования на три рабочих места на сумму 6 млн. гривен. Победителем конкурса определено предприятие, с которым заключено соответствующее соглашение.

Согласно условиям договора, оборудование должно соответствовать нормам и стандартам, установленным на территории Украины, зарегистрированным в Министерстве здравоохранения, а также быть изготовленным в 2016 году.

Во время проверки правоохранители обнаружили ряд правонарушений, допущенных, как со стороны распорядителей бюджетных средств, так и коммерческой структурой.

Распорядителем бюджетных средств, в декабре были получены рентгенографическая и флюороскопическая система, а бюджетные средства перечислены поставщику. Однако во время проверки полицией выявлено несоответствие срока изготовления оборудования (2013 год) с требованиями условий договора, что существенно влияет на его стоимость и гарантийное обслуживание.

Соответственно мошенническими действиями распорядителя бюджетных средств и поставщика осуществлена закупка несоответствующего оборудования по завышенной стоимости и нанесен ущерб местному бюджету на сумму почти 1 млн. гривен.

По данным фактам Сумской городской прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.