Мотузяник: На Луганском направлении боевики ни разу не применили тяжелое вооружение

17.01.2017, 14:50

"На Луганском направлении вчера было относительно спокойно. За сутки боевики ни разу не открывали огонь из тяжелого вооружения. После полуночи они открыли гранатометный огонь по Новозвановке", - сообщил во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

После захода солнца боевики трижды обстреляли Станицу Луганскую и ее окрестности вблизи российской границы из гранатометов и стрелкового оружия. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 4 обстрела со стороны боевиков.

На Донецком направлении члены бандформирований также значительно снизили свою огневую активность. Единственным исключением стала Авдеевка - здесь боевики около 2 часов обстреливали украинские позиции из минометов. Огонь велся сразу с двух разных направлений. При этом выпустили 37 мин. "Также несколько вражеских обстрелов вчера произошло на Светлодарской дуге, в Зайцевом и Опытном", - добавил спикер МОУ по вопросам АТО. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении имели место быть 6 обстрелов со стороны боевиков, 1 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении боевые действия велись в Марьинском районе и на приморских рубежах. Боевики продолжают стрелять как днем, так и ночью, но почти не применяют тяжелое вооружение. Только в Павлополе по украинским позициям выпустили несколько мин. "Свою основную активность вчера противник сосредоточил на Павлополе, Гнутовом и Широкином - именно на эти пункты приходится 80% всех вражеских обстрелов на Мариупольском направлении", - подчеркнул полковник Мотузяник. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики совершили 31 обстрел.

За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб в результате боевых действий, 2 - получили ранения. "Это произошло в Попаснянском районе в результате подрыва на взрывном устройстве", - уточнил Александр Мотузяник. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.