ВСУ получили на вооружение новую десантную парашютную систему

17.01.2017, 14:58

Вооруженные сил Украины получили на вооружение комплект десантной парашютной системы "Дедал". "Она предназначена для выполнения учебно-тренировочных, боевых и других видов прыжков с парашютом отдельными лицами или группами с полным штатным вооружением и снаряжением парашютистов- десантников всех специальностей с военно-транспортных самолетов и вертолетов", - рассказала во время брифинга в Украинском кризисном медиа центре сообщила полковник Оксана Гаврилюк, спикер Министерства обороны Украины.

Максимальная высота применения десантной парашютной системы - восемь километров, площадь купола - 83 квадратных метра, минимальная высота десантирования - 100-200 метров, вертикальная скорость снижения парашютиста - не более пяти метров в секунду.

В феврале планируют начать государственные испытания тактического бронированного автомобиля типа "Барс". По результатам примут решение о возможности закупки этой техники для ВСУ. "Всего в этом году, согласно государственному оборонному заказу, планируют закупить и поставить в ВСУ более 3,5 миллиона единиц боеприпасов и патронов различного назначения и почти 12000 образцов вооружения, военной техники, оборудования и имущества", - добавила полковник Гаврилюк.

Она напомнила, что в прошлом году государственные предприятия передали Минобороны более 154 000 единиц боеприпасов различного назначения и около 14,5 тысячи образцов вооружения и военной техники, оборудования и имущества. "В частности, почти 1300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 600 средств разведки и наблюдения, почти 70 единиц бронетанкового вооружения и техники, более 400 единиц автомобильной техники, самолеты, вертолеты, беспилотные авиационные комплексы, радиолокационные станции и т. д.", - рассказала спикер Минобороны. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.