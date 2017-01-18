В Одессе задержали преступника, сбежавшего из зала суда

18.01.2017, 11:59

При задержании особо опасного преступника, находящегося в розыске, одесские полицейские применили табельное огнестрельное оружие.

На ул. Проценко в Суворовском районе г. Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и 12 декабря 2016 года совершившего побег из зала суда в г. Киеве, оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие.

Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, но в результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе ул. Грушевского, а злоумышленник - задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Задержанный дает показания и будет передан киевским правоохранителям.

Инф. Отдела коммуникации полиции Одесской области.