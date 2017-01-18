Мотузяник: За минувшие сутки в зоне АТО погибших и раненых в рядах украинских войск нет

18.01.2017, 13:21

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил сегодня, 18 января, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении почти все вражеские обстрелы пришлись на Станично-Луганский и Попаснянский районы. Как и в прошлые дни, главной "горячей точкой" остается Троицкое - вчера там произошло 5 кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны НВФ. Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской; при этом обстрелы продолжались с перерывами почти 3 часа. В Валуйском стрелял вражеский снайпер. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении в Авдеевской промзоне вчера было 3 больших перестрелки между силами АТО и противником - утром, днем и вечером.

Каждая из них длилась 2 часа. Также оккупанты провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком Ясиноватского района и в Донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганском вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении обстановка неизменна. Вчера состоялось 33 вражеских обстрела, в том числе 5 минометных. Оккупанты нарушают режим тишины и днем, и ночью. Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.