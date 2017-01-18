Определен предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок

18.01.2017, 14:46

Кабинет Министров Украины принял постановление "О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 г. до 1 сентября 2018 года".

Документ устанавливает на период с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") и минимальные цены на сахарную свеклу и сахар, который поставляется на внутренний рынок (сахар квоты "А").

Так, в следующем маркетинговом году, исходя из научно обоснованной нормы потребления сахара на душу населения и с учетом прогнозной численности населения в 2017-2018 годах, внутренний объем потребления сахара оценивается на уровне 1640 тыс. тонн.

Кроме того, на основании расчетов Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН и Государственного научного учреждения "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности", постановлением утверждена минимальная цена сахарной свеклы урожая 2017 года и минимальная оптово-отпускная цена сахара на уровне соответственно 633,10 гривны и 9172,57 гривны за 1 тонну (без учета НДС).

Ежегодно во исполнение Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" Правительство устанавливает предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") и утверждает минимальные цены на сахарную свеклу и сахар.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.