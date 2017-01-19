В Испании задержали российского программиста по запросу ФБР и Интерпола

19.01.2017, 11:17

Испанская полиция задержала российского программиста Станислава Лисова, который был в Барселоне в отпуске. По словам его жены, полицейские объяснили задержание запросом ФБР и Интерпола. В российском посольстве подтвердили задержание Лисова.

31-летнего жителя Таганрога задержали еще 13 января в барселонском аэропорту, откуда они вместе с женой собирались вылететь во французский Лион, рассказала Дарья Лисова в интервью телеканалу RT. "Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", - сказала Лисова.

Муж, по ее словам, работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. Причина задержания ей неизвестна, однако "полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола", пояснила Лисова.

Сам канал RT в своем материале связывает задержание Лисова с "охотой на русских хакеров" и напоминает, что ранее по запросу ФБР США граждан России задерживали в Таиланде, Чехии и Армении по обвинению в осуществлении хакерских атак, хищении средств и отмывании денег.

Лисова также сообщила, что муж находится в тюрьме в окрестностях Барселоны, а сама она решила лететь в Москву и обратиться за помощью в МИД России. В российском посольстве в Мадриде заявили, что испанские власти официально уведомили о задержании Лисова.

"После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина", - говорится в заявлении посольства.

Посольство попросило сообщить причины задержания Лисова. Ответ пока не получен.

Задержание российского программиста в Испании произошло на фоне обвинений в адрес России в хакерских атаках, которые выдвинуты в США после президентской избирательной кампании. Кроме того, россиян не раз обвиняли в кибермошенничестве.

В октябре в Чехии по ордеру Интерпола был задержан 29-летний москвич Евгений Никулин. Чешская полиция провела операцию по задержанию вместе с американским ФБР. Никулина обвиняют во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox, а также в порче взломанных им компьютеров.

В июле 2016 года в Таиланде по запросу ФБР был арестован 44-летний россиянин Дмитрий Украинский. Его обвинили в краже около $30 млн. со счетов граждан США.

В августе в Армении был задержан, но вскоре освобожден гражданин России Сергей Миронов, также разыскиваемый американскими спецслужбами.

В том же августе американский суд присяжных признал виновным в кибермошенничестве сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа Селезнева, арестованного агентами секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году. Об этом сообщает ВВС.