Национальная полиция завершила служебную проверку по инциденту в Княжичах

19.01.2017, 11:29

По результатам служебного расследования 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска полиции г. Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили надлежащую коммуникацию и обмен информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию.

Также лишились должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые надлежащим образом не проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения. Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления. Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству относительно подготовки к совершению преступления на территории с. Княжичи.

Еще к 9 полицейским, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава Киевской полиции и руководитель Шевченковского районного управления полиции города Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.

Заключение служебного расследования направлено в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских.

Инф. Национальной полиции Украины.