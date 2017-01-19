В Турции арестовали двух подозреваемых в соучастии в убийстве посла России

19.01.2017, 15:14

Турецкие власти арестовали двух подозреваемых, в том числе сотрудника полиции, в связи с убийством посла России Андрея Карлова.

Суд в Анкаре 19 января вынес постановление об аресте двух подозреваемых, сотрудника полиции Серчана Басера и Энеса Асим Силина. Двоим другим подозреваемым приказано не покидать город на время проведения расследования.

Карлов был застрелен 19 декабря на фотовыставке в Анкаре Мевлютом Алтынташем, который выкрикивал: "Не забудьте Алеппо!" и другие слова, которые, указывали на осуждение им участия России в войне в Сирии.

Россия и Турция поддерживают противоположные стороны в войне в Сирии, но их двусторонние отношения существенно улучшились после вспышки напряженности, возникшей из-за того, что турецкие самолеты сбили российский военный самолет возле турецко-сирийской границы в ноябре 2015 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".