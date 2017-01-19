Мотузяник: За минувшие сутки в зоне АТО 2 украинских военнослужащих получили ранения

19.01.2017, 15:53

На Донецком направлении вчера было спокойно. Члены бандформирований не применяли тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

При этом они нарушали режим тишины по всему фронту в основных "горячих точках" - на Светлодарской дуге, в Зайцевом, Авдеевке и Донецком аэропорту. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 7 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

На Луганском направлении, между 9 и 15 часами, боевики провели серию мощных минометных обстрелов в Попаснянском районе. По украинским позициям выпустили более 40 мин. "Также сразу после полуночи и поздно вечером они обстреляли украинское войско в Станице Луганской. На других рубежах вчера было тихо", - отметил полковник Мотузяник. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 обстрелов со стороны боевиков, 6 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении, в Красногоровке и Марьинке, было тихо, однако боевики нарушили режим тишины южнее - в Славном и Новотроицком. "А у Азовского моря ситуация неизменна – боевики стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под вражеский прицел попадает каждый наш опорный пункт", - добавил спикер МОУ по вопросам АТО. В Павлополе и Талаковке состоялись минометные обстрелы со стороны боевиков. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики осуществили 20 обстрелов, 2 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 - получили ранения. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.