Оперативная сводка штаба АТО на утро 20 января

20.01.2017, 09:34

Всего зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди наших военных нет. По данным, которые обнародовал сегодня, 20 января, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях.

На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.