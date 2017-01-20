Сегодня Дональд Трамп вступает в должность Президента США

20.01.2017, 10:29

Сегодня, 20 января, вступает в должность избранный Президент США Дональд Трамп. Сегодня также состоится инаугурация избранного вице-президента Майка Пенса.

На церемонии будут присутствовать покидающие свои посты Президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден с семьями. На инаугурацию также приглашены экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах.

Накануне, 19 января, Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инаугурации. Самолет Трампа, переоборудованный в президентский лайнер, совершил посадку на авиабазе Эндрюс возле столицы США.

Сегодня состоится передача власти от Президента Барака Обамы к избранному главе государства Дональду Трампу.

Уром Трамп и его семья примут участие в религиозной службе, после чего он отправится в Белый дом вместе с женой Меланией на чашку кофе с Обамой и его супругой Мишель. В соответствии с традицией, уходящий и новый президенты вместе поедут из Белого дома по Пенсильвания-авеню к Капитолию, где состоится церемония инаугурации.

У Капитолия Трамп и Пенс примут присягу в окружении высших американских чиновников и бывших лидеров. Как и все президенты до него, Трамп выступит с инаугурационной речью. В здании Капитолия будет дан обед в честь новой администрации.

После этого Трамп и Пенс вновь проедут по Пенсильвания-авеню, но уже в обратном направлении, к Белому дому, в составе парада.

В Вашингтоне в связи с инаугурационными мероприятиями принимаются беспрецедентные меры безопасности: почти 28 тысяч полицейских расставили заграждения и блокпосты на дорогах города, по периметру центральной площади стоят грузовики с песком.

В американской столице, а также в Нью-Йорке и других городах США планируются массовые акции протеста против нового Президента.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".