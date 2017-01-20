Мотузяник: За минувшие сутки в зоне АТО погибших и раненых в рядах украинских войск нет

20.01.2017, 14:12

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

На Луганском направлении боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии соприкосновения за прошедшие сутки. Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем ​​активно обстреляли из минометов и гранатометов. Через полчаса враг выпустил 19 мин по нашим позициям. Ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы имели преимущественно эпизодический характер.

По данным, которые обнародовал сегодня, 20 января, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 3 вражеских обстрелов, в том числе 2 - из тяжелого вооружения.



На Донецком направлении наблюдается относительно спокойная обстановка. Тяжелое вооружение боевиками не применялись. Тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем. Также режим тишины боевики нарушали к северу от Горловки и на Светлодарской дуге. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении в течение суток враг был активным исключительно на крайнем юге - в Гнутово, Водяном и Широкино. Там боевики провели эпизодические обстрелы наших позиций как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.