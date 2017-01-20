ФБР считает задержанного в Испании россиянина "одним из самых разыскиваемых хакеров" в мире

20.01.2017, 14:44

Российский программист Станислав Лисов, о задержании которого в Барселоне стало известно 19 января, подозревается в участии в разработке и распространении банковского трояна NeverQuest, говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании, которое оказалось в распоряжении ВВС.

Вредоносное ПО было создано для получения неправомерного доступа к компьютерам с целью кражи банковских данных, в том числе о кредитных картах, а также личной и финансовой информации.

Считается, что с помощью вируса NeverQuest были незаконно переведены средства на сумму в $5 млн.

ФБР считает Лисова "одним из самых разыскиваемых хакеров" в мире, говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

Сам россиянин или его адвокаты пока не комментировали ситуацию с задержанием.

В США дело расследуется с 2014 года. По мнению американских правоохранительных органов, Лисов отвечал за разработку вируса и управление сетью зараженных компьютеров, включая устройства, находящиеся во Франции и Германии.

Один из серверов, который был взломан, содержит миллионы имен пользователей, паролей и ответов на секретные вопросы для банковских и финансовых сайтов.

Российский программист был задержан 13 января в аэропорту Барселоны при попытке вылететь во французский Лион. Как сообщила его жена Дарья Лисова, полицейские объяснили задержание Лисова запросом ФБР и Интерпола.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова позже подтвердила, что Лисова задержали по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве.

В настоящее время Лисов находится в следственном изоляторе Барселоны в ожидании рассмотрения запроса об экстрадиции. США обвинили российского хакера во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring Москва просит выдать арестованного в Таиланде по запросу ФБР россиянина Дело Селезнева в США: неожиданная смена адвокатов

Задержание российского программиста в Испании произошло на фоне обвинений в адрес России в хакерских атаках, которые выдвинуты в США после президентской избирательной кампании.

Кроме того, россиян не раз обвиняли в кибермошенничестве. В октябре прошлого года в Чехии по ордеру Интерпола задержали москвича Евгения Никулина, которого подозревают во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring.

В июле 2016 года в Таиланде по запросу ФБР был арестован 44-летний россиянин Дмитрий Украинский. Его обвинили в краже около $30 млн. со счетов граждан США. Об этом сообщает ВВС.