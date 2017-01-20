Генштаб: У границы с Украиной РФ формирует мотострелковую дивизию, насчитывающую более 10 тысяч военнослужащих

20.01.2017, 15:56

Россия вблизи границы с Украиной формирует 150 мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10000 военнослужащих. Этим РФ нарушила положения Венского документа 2011. Таковы результаты инспекции Ростовской области РФ, которую провела многонациональная инспекционная группа, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности", - говорится в сообщении.

Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Россией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10000 военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года", - говорится в сообщении.

В Генштабе указывают, что это противоречит информации, которую РФ предоставила государствам-участникам ОБСЕ в ноябре 2016 года.

Тогда Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

Кроме того, согласно сообщению Генштаба, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, если информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация должна предоставляться по официальной сети ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или начала увеличения.

В Генштабе сообщили, что инспекция Ростовской области была проведена в период 16-19 января Украиной совместно с Канадой и Королевством Дания.

Результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные ВД-2011, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия.

В ближайшие дни состоится брифинг начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по вопросам инспекционной деятельности Украины в рамках ОБСЕ и в условиях российской агрессии, в ходе которого о проведении инспекции будет проинформирована общественность.

14 января 2017 года в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что из России в Донбасс прибыли пополнять ряды боевиков 32 человека, но только четверо оказались пригодны к службе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.