Возле Донецка боевики обстреляли пассажирский автобус, один человек ранен

20.01.2017, 16:38

Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян пассажирский автобус. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

В результате обстрела получила ранения местная жительница.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - отметили в штабе.

Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в районе проведения АТО замглавы СММ ОБСЕ. Об этом сообщает УНИАН.