Россия договорилась с Сирией о расширении своей военной базы в Тартусе

20.01.2017, 16:48

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта обеспечения российского военно-морского флота в сирийском Тартусе.

В соответствии с текстом документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, после расширения порт Тартус сможет принимать до 11 российских военных кораблей одновременно.

Отмечается, что Россия получает право отправлять туда, в том числе корабли с атомной силовой установкой при условии, что будет соблюдать все требования техники ядерной и экологической безопасности.

Защиту порта от возможных нападений с моря и с воздуха будет обеспечивать российская сторона, в то время как за оборону от возможных нападений с суши будет отвечать сирийская армия. При этом пункт базирования будет полностью выведен из-под юрисдикции Сирии, говорится в документе. На его территории будет действовать исключительно российское законодательство.

Все претензии к работе российского пункта базирования флота со стороны третьих государств будет рассматривать Сирия.

В октябре прошлого года заместитель министра обороны России Николай Панков объявил, что Россия планирует создать в Тартусе полноценную военно-морскую базу на месте уже существующего пункта обеспечения.

Бывший глава штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко тогда же пояснял российским журналистам, что для создания полноценной военной базы в Сирии потребуется на постоянной основе разместить существенный сухопутный контингент.

Сейчас недалеко от Тартуса базируется российская авиация. Она использует сирийскую авиабазу Хмеймим. Однако российские власти утверждают, что существенный контингент сухопутных войск в Сирию не перебрасывался.

Соглашение о создании на территории Сирии объекта ВМФ СССР было подписано в 1971 году, в преддверии войны арабской коалиции с Израилем. До сих пор его нельзя было назвать полноценной военной базой, так как он использовался только для дозаправки кораблей и отдыха экипажа.

Сейчас пункт материально-технического обеспечения в Тартусе - единственный постоянный российский военный объект в дальнем зарубежье. Однако российское Минобороны не исключало, что Россия может восстановить военное присутствие на Кубе и во Вьетнаме.

Кроме того, газета "Известия" писала со ссылкой на неназванные источники, что Россия ведет переговоры об аренде военных объектов в Египте. Официально эта информация не подтверждалась. Об этом сообщает ВВС.