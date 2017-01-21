Оперативная сводка штаба АТО на 21 января

21.01.2017, 10:19

Всего зафиксировано 25 обстрелов. Один наш военный погиб. Такую информацию обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Новозвановку, Сизое и Станицу Луганскую. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр.