СБУ: Гражданин РФ за взятку хотел получить украинский паспорт

21.01.2017, 14:08

В Луганской области СБУ совместно с прокуратурой раскрыла схему легализации в Украине иностранцев и лиц с оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

В Службу безопасности обратился начальник одного из горотделов Государственной миграционной службы и рассказал, что ему предлагают взятку за оформление украинского паспорта по поддельным документам.

Злоумышленником оказался гражданин России, который находится в розыске. В Украину он приехал по документам жителя Крыма. Позже он оформил фиктивный брак, изменил фамилию и хотел получить украинский паспорт.

Правоохранители задержали правонарушителя в здании Миграционной службы после передачи взятки и получения паспорта.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.169 УК. По решению суда, задержанный будет находится под стражей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.