СБУ предотвратила покушение на убийство народного депутата

21.01.2017, 15:13

В Киеве сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство народного депутата. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

Вчера сотрудники СБУ раскрыли, предотвратили, задокументировали и на этапе выполнения прекратили покушение.

По словам Грицака, операцию по попытке убийства депутата организовали и контролировали с территории России. СБУ предполагает, что к этому причастны спецслужбы РФ.

Предполагаемый организатор покушения - гражданин России 1965 года рождения, который жил в Харьковской области, а в 2014 выехал на территорию, подконтрольную террористам ЛНР. Сейчас он находится в Белгороде.

Для выполнения покушения подобрали двух ранее судимых украинцев 1980 и 1978 года рождения. Оба отбывали наказания в Крыму, после чего выехали в Россию и оттуда прибыли в Украину. Они задержаны.

Исполнители рассматривали вариант подложить самодельное взрывное устройство под машину депутата или сделать так, чтобы оно сдетонировало во время движения автомобиля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.