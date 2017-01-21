Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в "Жулянах" комплектующие относятся к ПТРК "Фагот"

21.01.2017, 17:08

Относительно комплектующих к оружию, которые были обнаружены пограничниками в аэропорту "Жуляны", была проведена соответствующая экспертиза. Она подтвердила, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".

Таким образом Госпогранслужба фактически перекрыла канал перемещения через государственную границу Украины комплектующих к оружию.

Напомним, что 19 января в "Жулянах" при осмотре багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, не было никаких товаросопроводительных документов и сведения не были внесены в бортовой журнал судна. По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета. Однако сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями таможни решили более детально проверить их содержимое. В результате осмотра в 3-х ящиках были обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим ПТРК "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам. Найдено оборудования направили на экспертизу.

По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Инф. Пресс-службі АГПС Украины.