Укроборонпром и Великобритания расширяют сотрудничество

21.01.2017, 17:12

На госпредприятии Антонов руководители Укроборонпрома и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обсудили возможность оборудования украинской авиации передовой техникой британских компаний.

Укроборонпром и Великобритания расширят сотрудничество в рамках программы импортозамещения, сообщает пресс-служба концерна.

"Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", - сказал Фэллон.

По словам президента ГП Антонов Александра Коцюбы, с 1990 года самолеты Антонов выполняли задачи минобороны Британии. Сейчас партнеры из Великобритании поставляют комплектующие для современных самолетов.

С января 2017 года в пригороде Лондона работает представительство Авиалиний Антонова - Dreamlifts Ltd. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.