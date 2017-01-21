Украина поддержала намерение ОБСЕ по усилению технического потенциала миссии на Донбассе

21.01.2017, 18:10

Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительное техническое оборудование, которое позволит им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил. "Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ касательно предоставления наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - сказано в нем со ссылкой на слова начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Указано, что Муженко и глава специальной миссии ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан в ходе встречи обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ по наблюдению за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщают "Українські Новини".