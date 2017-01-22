Представители Миссии ЕС и Нацполиции обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией в работе полицейских

22.01.2017, 10:24

В Национальной полиции Украины состоялась встреча представителей нескольких подразделений правоохранительного ведомства с делегацией Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине.

Также на встрече речь шла о предоставлении зарубежными коллегами поддержки правоохранительным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности.

Советники Консультативной миссии Рафал Замжицкий и Питер Штайдел интересовались аспектами процесса специальной проверки полицейских, мерами по предотвращению и выявлению коррупции в системе Национальной полиции.

Заместитель начальника Управления по вопросам предотвращения коррупции и проведения люстрации Национальной полиции Украины Алексей Ильяшенко проинформировал иностранных партнеров о мерах, принимаемых руководством НПУ для соблюдения норм антикоррупционного законодательства в работе полицейских, а также для привлечения общественности к этой деятельности.

Иностранные коллеги отметили, что Консультативная миссия ЕС работает в направлении оказания поддержки правоохранительным органам Украины в сфере внедрения реформ. Эта работа имеет целью основание эффективного подконтрольного сектора гражданской безопасности, который бы пользовался доверием граждан и соответствовал европейским стандартам.

Стороны обсудили вопросы реагирования на обращения граждан по поводу коррупционных проявлений в деятельности подразделений полиции, оценки соответствующих коррупционных рисков, а также развития сотрудничества между Нацполицией и КМЕС в будущем.

Инф. Министерства внутренних дел Украины.