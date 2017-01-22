Президент присвоил звание Герой Украины Владимиру Жемчугову

22.01.2017, 10:43

Президент Петр Порошенко подписал Указ No9 / 2017 "О присвоении Владимиру Жемчугову звание Герой Украины". Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Президент отметил, что Владимир Жемчугов, который родился на Луганщине, но сын всей украинской земли. "Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", - сказал глава государства.



Высокой государственной наградой Владимир Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.



"Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит", - сказал Владимир Жемчугов и поблагодарил за высокую награду.



В период с 28 декабря 2014 по 24 сентября 2015 Владимир Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждения девяти участков железнодорожного полотна, использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей; вывода из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станции и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.



29 сентября 2015 года, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, Владимир Жемчугов принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.



Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако, во время допросов контрразведывательных органов противника, вел себя мужественно.



17 сентября 2016 года, при непосредственном участии Президента Украины, Владимир Жемчугов был освобожден из плена боевиков.

Инф. официального сайта Президента Украины.