Подозреваемый в краже ведра золота в Нью-Йорке задержан в Эквадоре

22.01.2017, 11:42

В Эквадоре задержали мужчину, обвиняемого в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом весом в 36 килограммов.

Стоимость содержимого этого контейнера оценивается в $1,6 миллиона. Похищенное золото пока не найдено.

53-летний Хулио Нивело был задержан на западе Эквадора. Его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.

В декабре прошлого года в интернете появились записи с камер наружнего наблюдения в Нью-Йорке.

Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. На кадрах видно, что инкассаторская машина на некоторое время была оставлена без присмотра, и преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы провернуть дело.

Однако ноша оказалась слишком тяжелой, и на кадрах CCTV видно, что злоумышленник целый час преодолевал расстояние, которое налегке можно пройти за 10 минут.

Вор шел по многолюдной улице, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Потом он вышел из зоны охвата камер.

Следователи полагают, что преступник не продумывал кражу заранее, а лишь воспользовался неожиданно подвернувшейся возможностью. Об этом сообщает ВВС.