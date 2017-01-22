Шкиряка: Депутат, на которого готовили покушение - Антон Геращенко

22.01.2017, 12:33

В Министерстве внутренних дел назвали имя народного депутата, покушение на жизнь которого предотвратила Служба безопасности. Как заявил у себя Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк, это народный депутат Антон Геращенко.

"СБУ провела успешную спецоперацию по предотвращению покушения на убийство государственного деятеля. Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антон Геращенко", - сообщил Шкиряк. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.