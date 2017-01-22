Мотузяник: День в зоне АТО прошел без потерь

22.01.2017, 13:24

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. На Мариупольском направлении боевики вновь активизировались на приморских рубежах: Водяное - Лебединское - Широкино. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре рассказал спикер Министерств обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на Мариупольском направлении. В Водяном и Широкино произошло по одному кратковременном минометному обстрелу. Также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе", - отметил он. Боевики применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел со стороны боевиков.

На Луганском направлении боевые действия вчера велись в основном в Попаснянском районе. "Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону наших позиций", - рассказал полковник Мотузяник. Всего там произошло семь обстрелов со стороны боевиков, один из которых - с применением минометов.

На Донецком направлении боевики совершили пять обстрелов. Незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов по украинских военных в Зайцево. "Ближе к обеду противник активизировался в Авдеевский промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском", - отметил спикер Минобороны по АТО.

Полковник Мотузяник сообщил, что вчера Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" освобожденному из плена боевиков так называемой "ЛНР" Владимиру Жемчугову. Также 20 января защитников Донецкого аэропорта наградили почетными отличиями начальника Генерального штаба. "Майор Валерий Рудь, капитан Виталий Любенко, старший лейтенант Александр Проскурин и младший лейтенант Павел Кочубей получили почетные отличия "За достижения в военной службе "II степени", - рассказал Александр Мотузяник. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

