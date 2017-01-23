Российским военным отказали в финансировании обустройства дополнительного госпиталя на Донбассе

23.01.2017, 11:43

Командованию российских войск на Донбассе отказали в обустройстве дополнительного госпиталя из-за сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Растет количество потерь личного состава соединений и частей 2 АК (ЛУГАНСК) ВС РФ. С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6 отдельного мотострелкового полка (КАДИЕВКА) 2 АК обратилось к командованию корпуса с предложением о развертывании дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им.Менжинского. Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание", - говорится в сообщении.

Военнослужащим 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых до ближайших гражданских больниц и медицинских пунктов. При этом, командованием 2 АК приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.

Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях. Об этом сообщает Эсспресо TV.