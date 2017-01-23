Сводные данные штаба АТО на 23 января

23.01.2017, 14:15

На Луганском направлении около 40 минут оккупанты вели огонь по нашим позициям в Станице Луганской. Тяжелое вооружение при этом не применялось, однако стрелял вражеский снайпер. На других рубежах вчера боевики осуществляли короткие провокации (не более 15 минут), применяя стрелковое оружие. Все они произошли в темное время суток. Больше всего вражеских обстрелов произошло в Новозвановке.

Как сообщил сегодня, 23 января, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении к 11:00 на фронте было абсолютно спокойно. Затем противник начал минометный обстрел Песков, который длился 1 час. Также в течение дня противник нарушал режим тишины в Луганском, Зайцево и Новгородском. Тяжелое вооружение при этом не применялось. В то же время больше всего обстрелов произошло именно в Зайцево. В Авдеевке стрелял вражеский снайпер.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 8 обстрелов со стороны противника, в том числе 1 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении по всему фронту активизировались снайперы боевиков. В частности, такие эпизоды зарегистрированы в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком и Широкино. Также оккупанты активно устаривают провокации с применением другого легкого вооружения. Как и ранее, основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь - Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 обстрела со стороны противника, в том числе 1 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Подтвержденные потери противника: за прошедшую неделю. 14 оккупантов ликвидировано, 23 - получили ранения.

По информации ГУР МОУ, российско-оккупационные войска провели ребрединг.

С целью имитации выполнения Минских договоренностей и продолжения политики маскировки присутствия ВС РФ на Донбассе, подразделения так называемых "1-го" и "2-го армейских корпусов" противника изменили названия. Вашему вниманию - некоторые из них:

Вместо так называемой "2-й отдельной мотострелковой бригады" - так называемый "2-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР" (место дислокации - Луганск);

Вместо так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады" - так называемый "4-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР" (место дислокации - Перевальск);

Вместо так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригады" - так называемый "7-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР" (место дислокации - Брянка);

Вместо так называемого "6-го отдельного мотострелкового полка" - так называемый "6-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР", также известный как "Платов";

Вместо так называемого "4-го отдельного танкового батальона "Август" - так называемая "оперативная механизированная группа "Панцирь";

Вместо "отдельной роты БПЛА" - так называемая «оперативная группа «Сокол»;

Вместо так называемого "11-го отдельного мотострелкового полка" - так называемый "отдельный отряд народной милиции "ДНР", также известный, как "Дунай".

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.