В Украине сформирована еще одна военно-воздушная зона "Восток"

23.01.2017, 16:34

В Украине сформирована еще одна военно-воздушная зона Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в военно-административное деление территории Украины, сформировав еще одну военно-воздушную зону "Восток".

Соответствующий указ (No12/2017) обнародован на сайте Президента Украины. Отмечается, что документ, подписанный 23 января, вступает в силу со дня его опубликования.

Новый указ президента предусматривает изложение пункта 5 Указа "Об утверждении военно-административного деления территории Украины" от 5 февраля 2016 года в следующей редакции.

"Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территории Украины. Военно- воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг".

Согласно предыдущему указу, пространство Украины делится на три военно- воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые находятся в ответственности воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр".

Как отметил представитель пресс-службы Воздушных сил Украины Дмитрий Струтинский, указ не предполагает какую-либо перегруппировку или усиление сил ВСУ в какой-либо из зон.

"Раньше воздушное пространство Украины разделялось на три военно-воздушные части. В связи с тем, что в 2016 году было создано командование "Восток" (их стало четыре), для улучшения координации и контроля за воздушным пространством, для охраны и обороны воздушного пространства Украины, было сделано данное разграничение", - отметил он. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".