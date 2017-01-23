В Киеве задержали женщину, которая алкоголем отравила своего 9-месячного ребенка

23.01.2017, 16:49

Злоумышленнице объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В конце мая 2016 года следственно-оперативная группа выехала в Деснянский район на вызов, поступивший от врачей скорой: в квартире обнаружили мертвым 9-месячного ребенка. По предварительной информации врачей, девочка могла умереть в результате синдрома внезапной детской смертности. Однако правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский сообщил: "Мать объяснила, что ее 9-месячная девочка последние два дня плохо себя чувствовала, у нее была повышенная температура и расстройство пищеварения, но к врачам женщина не обращалась. Почему она так халатно относилась к здоровью малыша, объяснить не смогла".

При выезде на место правоохранителей насторожили и условия проживания семьи: в квартире - беспорядок, мусор. По словам соседей, мать ребенка неоднократно видели навеселе. Кроме этого, у 43-летней женщины есть еще двое детей: 3-летний мальчик (сейчас находится в детской больнице) и 11-летняя девочка (отдана в детдом еще раньше).

Руководитель управления полиции Александр Косовский рассказал: "В ходе следствия были проведены экспертизы, по которым выяснилось, что смерть ребенка наступила от отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий установили: младенца напоила спиртом родная мать".

После выяснения всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств следователь обратился с ходатайством в суд о проведении обыска, в результате чего мать ребенка задержали и объявили ей подозрение в убийстве дочери.

В настоящее время женщина арестована. Два месяца она проведет под стражей. Горе-матери грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Инф. Отдела коммуникации полиции Киева.