НАБУ задержало еще трех бывших руководителей "Укргазвыдобування"

24.01.2017, 16:52

24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргазвыдобування". Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Этих людей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

По версии следствия, эти люди способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Сейчас готовится обращение в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд. грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Позже Онищенко заявил, что передал спецслужбам США "компромат" на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.

8 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник заявили, что в НАБУ зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупах депутатов.

17 декабря Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство, которое было открыто по заявлению в СМИ Онищенко о якобы подкупе народных депутатов, если он не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней. Об этом сообщает УНИАН.