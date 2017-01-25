Сводные данные штаба АТО на 25 января

25.01.2017, 14:35

На Луганском направлении 24 января боевые действия велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение. Особенно тревожная обстановка сложилась между 1 и 2 часами, когда противник открыл огонь из пушек и минометов. Об этом заявил сегодня, 25 января, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Впоследствии боевые действия активизировались после 16 часов и продолжались до позднего вечера.

По всему фронту от российской границы до Золотого вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено более 30 мин и несколько снарядов.

На Донецком направлении самая сложная обстановка - в Авдеевской промзоне. С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Враг вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).

Также по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 40 мин.

На Мариупольском направлении боевики больше всего нарушают режим тишины. Однако тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. По-прежнему активно стреляют снайперы противника. Большинство обстрелов со стороны НВФ приходится на темное время суток.

Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогоригорьевке.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения. Это произошло в Красногоровке результате вражеского обстрела.

Вчера были обнародованы первые результаты работы мультинациональной инспекционной группы по осмотру территории России у границы с Украиной. Инспекторы из Украины, Канады и Дании работали в Ростовской области.

Как известно, вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которая, по оценкам экспертов, будет насчитывать 10 500 военных. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии. Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия деятельности НВФ на оккупированных территориях Украины.

Важно указать, что российская сторона оказывала давление и устанавливала ограничения для инспекторов. В частности, на этапе обсуждения плана проведения инспекции, Россия объявила, что ограничит зону для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной над военными аэродромами и полигонами. Впоследствии полеты вообще были отменены, якобы из-за плохой погоды, поэтому инспекция проводилась только на автомобильном транспорте.

Таким образом, Россия продемонстрировала, что ей есть что скрывать: а именно форсированную милитаризацию приграничных с Украиной регионов и активное содействие, вооружение и руководство НВФ на Донбассе.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.