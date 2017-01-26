В Киеве задержали профессора университета при получении взятки

26.01.2017, 13:35

Сегодня, 26 января, сотрудники Киевской местной прокуратуры No10 совместно с сотрудниками полиции разоблачили при получении неправомерной выгоды профессора университета. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятку в размере $400 за сдачу экзаменов и зачета. Преподавателя задержали на рабочем месте, после получения денег.

Сейчас продолжаются следственные действия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.