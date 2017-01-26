Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, воевавшего за "ДНР"

26.01.2017, 14:11

Печерский суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, воевавшего на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Его имя и дата вынесения приговора не сообщаются.

Прокуратура Киева сообщила, что осужденный воевал на стороне так называемой "Донецкой народной республики" с сентября 2014 года по май 2015 года. Он выполнял функции командира роты, инструктора и разведчика, а также участвовал в боевых действиях и вербовал других иностранцев в вооруженные формирования сепаратистов.

Ранее СМИ уже сообщали об участии сотен иностранных граждан, включая выходцев из Бразилии, в качестве наемников в боях против вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода".