Сводные данные штаба АТО на 26 января

26.01.2017, 14:19

На Луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В течение дня противник активно открывал огонь из легкого вооружения в сторону защитников Новозвановки, а поздно вечером применил минометы в этом районе. Также в Троицком произошли два вражеских минометных обстрела. Первый из них состоялся в полдень и продолжался менее часа. Второй раз бандформирования открыли огонь из минометов уже после захода солнца и в течение трех часов выпустили более 50 минометных мин.

По фактам, о которых рассказал сегодня, 26 января, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, в Ореховом, что на Бахмутской трассе, боевики в обед провели кратковременную вооруженную провокацию. Также дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия близ села Желтое Славяносербского района.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 2 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении противник был активным во всех ключевых районах противостояния, за исключением Донецкого аэропорта. Тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый вражеский обстрел наших позиций начался с восходом солнца и длился чуть больше часа. Тяжелого вооружения при этом противник не применял. Повторно режим тишины в этих рубежах бандформирования нарушили уже после обеда и прекратили обстрелы наших позиций только через 3 часа. Тогда на уровне со стрелковым оружием силы оккупанта применили минометы.

На Светлодарской дуге противник нарушил режим тишины дважды - утром и перед закатом солнца. В обоих случаях - без использования тяжелого вооружения.

На северной окраине Горловки - в Зайцево - произошло три обстрела наших позиций - рано утром, после обеда и поздно вечером. Во время последнего враг выпустил 5 минометных мин.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 7 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении впервые в новом году бандформирования применили реактивную артиллерию на этом направлении. Трижды боевики выстрелили из переносных реактивных установок "Град-П" (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций вблизи Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка - Марьинка вчера было горячее всего. Вражеские обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы противника, после обеда в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы. Поздно вечером боевики полностью перешли на тяжелое вооружение - с 10 вечера до полуночи враг выпустил 15 артиллерийских снарядов и более 110 минометных мин. Вследствие агрессии боевиков, два жилых дома в Красногоровке повреждены. По предварительной информации, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет. По соседству с эпицентром боевых действий, на КПВВ "Марьинка" пропускные операции были приостановлены в моменты атак противника.

Две вражеские вооруженные провокации произошли в Новотроицком. Одна из которых - с использованием снайперского оружия.

Остальные обстрелы в прошедшие сутки произошли на участке фронта от Павлополя до Широкино. Противник и дальше продолжает широко применять легкое вооружение. Эпизодически бандформирования использовали также тяжелое вооружение. Так, артиллерийско-минометный обстрел наших позиций состоялся в Гнутово. Также противник открывал огонь из минометов в Водяном.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 3 военнослужащих получили ранения. В частности, по одному военнослужащему было ранено в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военный ранен на Луганском направлении.

По информации ГУР МОУ, Центр информационного противоборства Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (Новочеркасск) продолжает производить антиукраинскую пропаганду для России и оккупированных территорий Украины. В последнее время "киселевы в погонах" распространяют информацию об угрозе активизации боевых действий на территории Луганской области. Гражданское население призывают эвакуировать детей и пожилых людей в Россию. Центр проводит масштабные информационные мероприятия, направленные на обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей и международного права.

В то же время жители поселка Безымянное, которое с августа 2014 находится под оккупацией, обвиняют боевиков в кражах и незаконном завладении имуществом. В ночь с 23 на 24 января 2017 года на местном рынке был ограблен продуктовый магазин.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.