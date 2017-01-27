Помощника нардепа Кириченко задержали по подозрению в вымогательстве

27.01.2017, 10:26

Правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве помощника депутата парламента от Радикальной партии Алексея Кириченко - Алексея Бевзюка.

Как сообщили в Генпрокуратуре, помощника депутата задержали "по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн".

Как утверждают в ГПУ, Бевзюк требовал у потерпевшего 200 тыс. гривен в обмен на содействие его бизнесу в сфере интернет-услуг. Пострадавший должен был ежемесячно передавать помощнику нардепа по 15 тыс. гривен.

Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

В пресс-службе Генпрокуратуры при этом не назвали имен депутата и помощника. Однако сам Кириченко подтвердил, что речь идет о его помощнике- консультанте Алексее Бевзюке.

Он назвал его задержание абсолютно необоснованным.

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что "не будет крышевать" задержанного, если его вину докажут.

"Если он виноват - пусть отвечает, я никого не буду крышевать. Но если это выполнение политического заказа власти на дискредитацию меня лично и моей команды, чем постоянно злоупотребляет Луценко, скоро придет время ему за это ответить по всей строгости закона", - написал Ляшко в Facebook. Об этом сообщает BBC Украинская служба.