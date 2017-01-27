Полиция Киева задержала на взятке профессора университета

27.01.2017, 10:27

Киевская прокуратура совместно с Нацполицией задержала за получение взятки от студентов профессора университета.

Как сообщают в прокуратуре, преподаватель требовал от студентов взятку в размере 400 долларов за сдачу экзаменов и зачета.

Профессора задержали на рабочем месте, сразу после получения указанной суммы.

При этом в прокуратуре не называют ни имени профессора, ни учебного заведения, в котором он работал. Там лишь отмечают, что задерживать преподавателя помогало подразделение полиции Шевченковского района Киева. Об этом сообщает BBC Украинская служба.