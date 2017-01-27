Боевики накрыли огнем из минометов Новозвановку: погиб военный

27.01.2017, 10:38

Вчера, 26 января, вечером в результате массированного огня из 82-мм минометов вблизи села Новозвановка Попаснянского района погиб украинский военный. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ОВГА.

По словам Клименко, за прошедшие сутки и после полуночи вдоль линии разграничения боевики 21 раз нарушали режим тишины, используя запрещенные минскими договоренностями оружие.

По позициям украинских военнослужащих вблизи окраин Попасной, Новотошковского, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 19 раз применялись 122-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В направлении села Крымское Новоайдарского района российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

В ночь на 26 января 2017 года гибридная российская армия обстреляла из реактивной артиллерии позиции украинских войск в районе села Новозвановка на юг от Попасной в Луганской области. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.