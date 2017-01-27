Оперативная сводка штаба АТО на 27 января

27.01.2017, 10:40

Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибли. По информации, которую сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии.

На Мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Широкино, а из 122 миллиметровой – Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю. А по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам РСЗО БМ-21 «Град» Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево. А из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – Новгородское, Каменку и Авдеевку. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр.