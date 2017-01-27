Климкин: Россия постоянно пугает широкомасштабным вторжением

27.01.2017, 10:44

Усиление российской военной группировки на границе с Украиной является попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - сказал он.

Климкин отметил, что Российская Федерация блокирует выполнение "минских соглашений", тем самым не давая основания для проведения встречи в "нормандском формате" на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"В работе над дорожной картой мы находимся значительно дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров ближайшие недели без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодняшний день не вижу", - заявил Климкин.

В ходе инспекции воинских частей в Ростовской области России, которые проводили представители Украины, Канады и Дании, было установлено, что вблизи границы с Украиной формируется новое воинское формирование - 150- я мотострелковая дивизия Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ намерена усиливать войска Южного военного округа РФ в связи с ситуацией на востоке Украины и деятельностью террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом сообщают "Факты и комментарии".