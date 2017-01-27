Прокуратура: Причиной взрыва в жилом доме в Сумах стало взрывное устройство

27.01.2017, 11:48

Причиной взрыва в жилом доме в Сумах вечером 26 января, по предварительной версии следствия, стало взрывное устройство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 26 января около 22:20 с внешней стороны девятиэтажного дома по ул. Холодногорская, 33/1 взорвался газопровод. На место происшествия безотлагательно выехали спасатели и представители правоохранительных органов.

Установлено, что днем именно в этом месте работниками компании "Сумыгаз" проводились работы по установке узла учета газа, который, в частности, оборудован металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ к указанному узлу не подавался.

"В ходе осмотра места происшествия и придомовой территории выявлена чека и металлические осколки. Пострадавших от последствий взрыва нет. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство", - отмечает пресс-служба.

27 января в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

Продолжается досудебное расследование.

В Сумах вечером 26 января патрульные получили сообщение о взрыве на улице Холодногорской. На месте происшествия правоохранители выяснили, что по предварительной информации взорвался газовый счетчик, который находился возле дома 33, после чего началась сильная утечка газа. 7 экипажей патрульной полиции эвакуировали жителей 9-этажки (около 200 человек) и оградили место происшествия. Пострадавших нет, газ был перекрыт. Об этом сообщает УНИАН.