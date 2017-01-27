Боевики массированно обстреляли Авдеевку: разрушены дома

27.01.2017, 11:50
Пророссийские наемники сегодня ночью обстреляли Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города.
Повреждены шесть домов. В полиции отметили, что выбиты стекла в окнах, пробиты крыши. Жертв и пострадавших нет.
Обстрел квалифицирован по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Боевики 63 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции 26 января, двое украинских военнослужащих погибли. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.