Чиновника "Чернобыльского спецкомбината" поймали на взятке в почти полмиллиона гривен

27.01.2017, 16:58

Руководство государственного спецпредприятия "Чернобыльский спецкомбинат" погорело на почти полумиллионном "откате" за победу в тендере. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Заместителя руководителя государственного специализированного предприятия задержали сотрудники Департамента защиты Национальной экономики полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения КОРД", - заметил он.

По словам Авакова, чиновники получили 432 тысяч гривен за победу одной коммерческой структуры в тендерных торгах в области поставок топлива.

К тому же, отметил глава МВД, чиновники пообещали завысить стоимость дизтоплива после выигрыша тендера.

В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".

Ранее в Виннице СБУ поймала на взятке начальника одного из подразделений полиции. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Об этом сообщает ТСН.ua.