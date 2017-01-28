Полиция охраны: В 2016 году количество квартирных краж выросло на 34%

28.01.2017, 11:58

За 2016 год в Украине количество квартирных краж составило 22600 - на 34% больше, чем в позапрошлом году. "В столице произошло 7755 квартирных краж - на 20% больше, чем в 2015 году. Это свидетельствует о том, что криминогенная ситуация напряженная, и хозяевам стоит позаботиться об охране своего имущества", - рассказал подполковник полиции Виктор Веклич, заместитель начальника управления полиции охраны в городе Киеве, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Полиция охраны осуществила более 1 миллиона 200 тысяч выездов на сигнал тревоги. В 9 тысячах случаев это были непосредственно попытки проникновения на объекты, задержали 9700 человек. "То есть, более чем в 90% случаев произошло задержание непосредственно на месте, "по горячим следам", - отметил Сергей Кифорук, заместитель начальника управления технической службы Департамента полиции охраны. По вызову на "102" осуществили почти 5600 выездов, предотвратив 175 правонарушений.

Сергей Кифорук отметил, что в течение прошлого года количество объектов под охраной выросло на 5% и сейчас составляет 122 тысячи. Из них 186 тысяч - квартиры. Для контроля над этими объектами работает 50 пультов и 430 нарядов. Количество кнопок тревоги в общественных местах за 2016 год выросло на 1980 и составляет 9800. В Киеве появились 132 новые кнопки. "Они расположены в торговых и развлекательных заведениях, в подъездах у консьержей и в других помещениях", - отметил Виктор Веклич. По таким вызовам в прошлом году совершили 571 выездов, предотвратили 33 правонарушений.

Также в этом году начали совместный с Киевской городской госадминистрацией пилотный проект установки сигнализации в многоквартирных домах - в помещениях, где расположены счетчики тепла, и в лифтовых шахтах, где расположены катушки. На сегодняшний день в столице охраняется уже 11 домов", - добавил Виктор Веклич.

Сергей Кифарук рассказал также, что полиция охраны начинает использовать новые приборы, которые, помимо стандартных функций, позволяют управлять дистанционно. "К прибору охранной сигнализации можно подключить гаджет с соответствующим программным обеспечением, что позволит заказчику дистанционно сдавать под охрану, снимать с охраны и видеть статистику", - объяснил он. Кроме того, такая функция при необходимости позволяет ограничить доступ к контролю над охранным устройством только одному из тех, кто проживают в квартире.

Сергей Кифарук напомнил, что установить систему охраны можно за 2-3 дня, а в срочных случаях и за сутки. Абонплата сейчас составляет 150-200 гривен в месяц. Для автомобилей предлагают наблюдение через спутниковую систему навигации за 500-600 гривен в месяц. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.